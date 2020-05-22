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Van’da bayram denetimi

VAN HABERLERİ  | 22.05.2020 10:50 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi şehir merkezindeki pastanelerde ve tatlıcılarda denetim yaptı.Ramazan Bayramı öncesi şehir merkezindeki pastanelerde ve tatlıcılarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine göz açtırmadı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi şehir merkezindeki pastanelerde ve tatlıcılarda denetim yaptı.
Ramazan Bayramı öncesi şehir merkezindeki pastanelerde ve tatlıcılarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine göz açtırmadı. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde belirlenen kurallara uymayan ve temizliğe önem göstermeyen iş yerlerine uyarı ve cezai işlem uygulanırken, vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Ekipler, ayrıca il hıfzıssıhha kararı gereğince Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince cadde ve sokaklarda satış yapması yasaklanan seyyar satıcılara da izin vermezken, ana caddeler üzerinde 7/24 esaslı nöbet uygulamasına geçti.

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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