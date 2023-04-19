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Van’da bayramda ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek

19.04.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz olarak hizmet verecek.

Van’da bayramda ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek

Van Büyükşehir Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısında alınan karar gereği, belediyeye ait otobüsler Ramazan Bayramı’nın 3 günü vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmet verecek. Bayramın birinci günü olan cuma gününden itibaren başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti, bayramın üçüncü gününe kadar devam edecek.

Nisan ayı meclis toplantısında alınan kararda; Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren belediyeye ait otobüslerin Ramazan Bayramı süresince ’21 Nisan 2023 Cuma gününden başlayarak 23 Nisan Pazar günü saat 24.00’a kadar ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildiği belirtildi.

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