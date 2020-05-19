YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da bazı bölgelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı

Van’da bazı bölgelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı

VAN HABERLERİ  | 19.05.2020 20:38 | Son Güncelleme

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentteki bazı bölgelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.Van Valiliğinde yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldiği belirtildi.

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentteki bazı bölgelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.
Van Valiliğinde yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Korona virüsü salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaştırıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgınından kaynaklanan olumsuzlukların ilimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak bazı ilave kararların alınmasına gerek görülmüştür. Bu kapsamda; ilimiz İpekyolu ilçesinde bulunan; Cumhuriyet Caddesi (Beşyol Kavşağı - 2 Nisan AVM Kavşağı Arası), Kazım Karabekir (Maraş) Caddesi (Eski Cezaevi Cad. Soydan Kavşağı Arası), Mareşal Fevzi Çakmak (Maraş) Caddesi (Kültür Kavşağı - Soydan Kavşağı Arası), İskele Caddesi (Beşyol Kavşağı - Cemaller Sokak Kesişimi Arası), Sıhke Caddesi (Beşyol Kavşağı - Zübeyde Hanım Caddesi Kesişimi Arası), Yüzbaşıoğlu 1. Sokak (Sıhke Caddesi Kesişimi - Maraş Caddesi Kesişimi Arası), Zübeyde Hanım Caddesi (Sıhke Caddesi Kesişimi - Maraş Caddesi Kesişimi Arası), Koçibey Caddesi (Defterdarlık Caddesi Kesişimi - Cemaller Sokak Kesişimi Arası), Ordu Caddesi (Milli Egemenlik Caddesi Kesişimi - Cumhuriyet Caddesi Kesişimi Arası), PTT Caddesi üzerinde bulunan Peynirciler Çarşısı, Eski Defterdarlık Caddesi üzerinde bulunan Sakatatçılar Çarşısı, Ferit Melen Bulvarı üzerinde bulunan Rus Pazarı, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İran Pasajında bulunan tüm iş yeri ve AVM’lere maskesiz girilmesinin yasaklanmasına, ilimizin sınırları dahilinde bulunan tüm taksi ve otobüs durakları ile tren garında maskesiz bulunulmasının yasaklanmasına, ilimizin sınırları dahilinde bulunan tüm postane ve banka hizmet binaları ile ATM önlerinde maskesiz bulunulmasının yasaklanmasına, ilimiz sınırlarındaki tüm sebze ve meyve hallerine esnaf/vatandaşların maskesiz girmelerinin yasaklanmasına, ilimizin sınırları dahilinde bulunan tüm iş merkezlerine maskesiz girilmesinin yasaklanmasına, alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 14. Bâb’ında yer alan cezai hükümlerin veya Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Van Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:03
Sabah
04:45
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:21
Yatsı
20:56

Van Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Özalp ilçesindeki saldırıda şehit olanların isimleri belirlendi

Özalp ilçesindeki saldırıda şehit olanların isimleri belirlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.