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  4. Van'da bazı vatandaşların hastane için izin alıp akraba ziyareti gerçekleştirdiği belirlendi

Van'da bazı vatandaşların hastane için izin alıp akraba ziyareti gerçekleştirdiği belirlendi

DİĞER HABERLERİ  | 25.05.2020 19:06 | Son Güncelleme

Van Valiliği: - "Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlarımızın 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlenmiştir"

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşların 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri ancak hastaneye gitmek yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda kent genelinde gerekli önlemlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlarımızın 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri, ancak hastaneye gitmek yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Bu amaçla yoğun bir şekilde arayıp asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarımızdan dolayı 112 Acil Komuta Merkezi ihbar hattımız kilitlenmiş durumdadır. Bundan dolayı merkezimize ulaşmak zorunda olan acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, 112 Acil Komuta Merkezine ulaşamadığı için ambulans sevki yapılamamakta ve hastalarımız hastaneye sevk edilemediği için mağdur olmaktadır."

Hayati önem arz eden bu konuda asılsız ihbarlarda bulunarak sistemi kötüye kullanan vatandaşların uyarıldığı açıklamada, başkalarının sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkının gasp edilmemesinin insani bir tutum olduğu vurgulandı.

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