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Van'da belediye ekipleri karla mücadeleyi halaylarla eğlenceye dönüştürdü

16.03.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla kaplı kaldırımları temizlerken verdikleri kısa molalarda türküler eşliğinde halay çeken belediye çalışanlarına bazı vatandaşlar da eşlik etti

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kaldırımlarda biriken karları temizleyen belediye ekipler, zaman zaman çalışmalarını halaylar eşliğinde sürdürerek eğlenceye dönüştürdü.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışının ardından İpekyolu Belediyesi ekipleri, cadde ve kaldırımların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda karla mücadele ekipleri iş makineleriyle ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürürken kent merkezinde ise kaldırımlarda biriken karlar temizleniyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin ellerindeki küreklerle kaldırımlarda kar temizliği yaparken verdikleri kısa molalarda söyledikleri türkülerle halay çekmeleri, çalışmayı eğlenceye dönüştürdü.

Belediye işçilerinin bu keyifli anlarına tanıklık eden bazı vatandaşlar, bunu cep telefonlarıyla kayıt altına alırken bazıları da halaya eşlik etti.

Ekip şefi Orhan Ergin, AA muhabirine, baharın gelişini beklerken, kuraklığın süreceği söylenirken bu karın yağmasının bölge halkı için sevindirici olduğunu söyledi.

İpekyolu Belediyesi olarak karla mücadeleyi mart ayında da sürdürdüklerini dile getiren Ergin, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz bazen bu işi keyifli hale getirmek için türküler söyleyip elimizdeki küreklerle halaylar çekiyoruz" dedi.

Belediye çalışanı İsmail Can da mart ayında yağan karın sürpriz olduğunu anlattı.

Can, "Bu yıl yağan kar çiftçimizi çok sevindirdi. Biz sabahın erken saatinden bu yana vatandaşların kaldırımda rahat yürümesi için çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla işimizi bitirdikten sonra hem işin bitimini hem de martta gelen karın sevincini halaylar çekerek türküler söyleyerek kutladık. Şu an karla mücadelemiz şehirde sona erdi, birazdan vatandaşlarımızın rahat etmesi için çöplerimizi toplayacağız." ifadelerini kullandı.

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