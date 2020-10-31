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Van’da belediye otobüsü petrol istasyonuna daldı: 10 yaralı

VAN HABERLERİ  | 31.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Van’da önüne geçen minibüse çarpmamak petrol istasyonuna giren belediye otobüsündeki 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.45 sıralarında Van-Edremit yolu üzerinde meydana geldi.

Van’da önüne geçen minibüse çarpmamak petrol istasyonuna giren belediye otobüsündeki 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.45 sıralarında Van-Edremit yolu üzerinde meydana geldi. Eski TOKİ-Van arası çalışan F.Ö. yönetimindeki 65 KC 690 plakalı Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, önüne aniden geçen minibüse çarpmamak için bir petrol istasyonuna daldı. Petrol istasyonundaki pompalara vurmadan duvara çarparak duran otobüste bulunan sürücü ile 9 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yardımı ile ambulanslara taşınarak Van’daki değişik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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