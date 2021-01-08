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Van'da belediyede çalışacak şoför ve operatörler kura ile belirlendi

08.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Van'da belediyede çalışacak şoför ve operatörler kura ile belirlendi

Van Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilecek 65 otobüs ve kamyon şoförü ile 5 iş makinesi operatörü kura ile belirlendi.

Belediye ihale salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, şeffaflık kaideleri içerisinde 11- 15 Aralık 2020'de ilan ettikleri şartlar kapsamında mail üzerinde başvuruları alınan kişiler arasında değerlendirme yapıldığını söyledi.

Başvuruların komisyon üyelerince dikkatlice incelendiğini belirten Özvan, şunları kaydetti:

"Olası gözden kaçırılmalara müsaade etmemek adına da yine şeffaflık ilkesi çerçevesinde başvuran vatandaşlarımıza 1 ve 5 Ocak tarihleri arasında 5 günlük itiraz süresi verilmiştir. Yapılan itirazlarda yine bizim gözümüzden kaçan unsurlar varsa bunlar değerlendirilmiş ve 65 otobüs şoförü için kuraya katılma şartını sağlayan 607 kişi, 5 iş makinesi operatörümüz için de 73 kişi belirlenmiştir. Van birinci noterimiz huzurunda çekilişimizi gerçekleşiyoruz."

Kura çekimiyle belirlenen 70 kişinin gelecek günlerde işbaşı yapacağı bildirildi.

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