Van'da belediyeden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı hizmeti

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı hizmeti sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bostaniçi Eğitim Köşkü'nde ilçedeki kadınlara sunulan hizmette, kuaförlük eğitimi gören kursiyerler de görev aldı.

Köşke gelen kadınların, burada görevli kuaförlerce ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü, aynı zamanda İlçe Sağlık Müdürü Semra Gümüş, yaptıkları çalışmanın Van'da ilk olduğunu ifade etti.

Programlarına yoğun katılım olduğunu belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Onlara güzellik uzmanımız Sezgin Üstün ve kurs hocamız Gülhan Dalmaz eşliğinde tamamen ücretsiz olarak saç bakımı, cilt bakımı ve analizler yaptık. Bu vesileyle kursiyerlerimiz hem uygulamalı derslerini yaptı hem de kadınlarımızın bakımlarına katkıda bulundu. Bu hizmeti burada başlattık ama imkanlar dahilinde tüm kırsal mahallelerimize de götürmeyi planlıyoruz. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına götürmemize vesile olan İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkanvekili İhsan Emre Aydın'a teşekkürlerimizi sunarız."

Kadın kursiyerlere kuaförlük eğitimi veren Gülhan Dalmaz ise "Burada kursiyerlerimizle hem uygulamalı bilgiler edindik hem de kadınlarımıza hizmet vermenin mutluluğunu paylaştık." ifadesini kullandı.

Ücretsiz saç ve cilt bakımından faydalanan kadınlar da hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.

