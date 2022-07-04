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  4. Van'da bir araçta 150 av tüfeği ele geçirildi

Van'da bir araçta 150 av tüfeği ele geçirildi

04.07.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir araçta 150 av tüfeği ele geçirildi

Van'da bir araçta 150 av tüfeği ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta 150 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 10 koli içinde 150 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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