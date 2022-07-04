Van'da bir araçta 150 av tüfeği ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta 150 av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 10 koli içinde 150 av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz