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Van'da bir haftada 10 kilo 496 gram uyuşturucu ele geçirildi

25.07.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir haftada 10 kilo 496 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada 10 kilo 496 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 10 kilo 463 gram sentetik uyuşturucu, 2,06 gram eroin, 31,19 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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