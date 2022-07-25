Van'da bir haftada 10 kilo 496 gram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 10 kilo 463 gram sentetik uyuşturucu, 2,06 gram eroin, 31,19 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



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