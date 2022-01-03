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Van'da bir haftada 17 kilo 865 gram uyuşturucu ele geçirildi

03.01.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir haftada 17 kilo 865 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da son bir haftada 17 kilo 865 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Narkotik timleri bir haftada 15 kilo 50 gram eroin, 7,8 gram esrar, 70,93 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 292 gram kokain, 444,53 gram sentetik kannabinoid ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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