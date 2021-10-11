Van'da bir haftada 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada polis ekiplerince 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar, 11,26 gram bonzai ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

