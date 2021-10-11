YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da bir haftada 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi

11.10.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir haftada 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada polis ekiplerince 387 kilo 394 gram uyuşturucu ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar, 11,26 gram bonzai ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
Las Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktıLas Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktı
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdüVanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:04
Öğle
11:58
İkindi
15:09
Akşam
17:42
Yatsı
18:58

Van Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazartesi

Gamze Eczanesi
Ipekyolu
Gülseven Eczanesi
Ipekyolu
Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Çınarlı Eczanesi
Ercis
Gönül Eczanesi
Muradiye
Demir Eczanesi
Gevas
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kütahya'da lise öğrencisi genç kız Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Bitiricilik anlamda problemimiz var"

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.