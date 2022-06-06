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Van'da bir haftadaki terör operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

06.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da bir haftadaki terör operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 25 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 PKK/KCK, bir DEAŞ ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

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