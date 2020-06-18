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Van’da bir mahalle karantinaya alındı

VAN HABERLERİ  | 18.06.2020 19:09 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı.Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, filyasyon ekiplerince yapılan çalışma sonucunda ilçeye bağlı Kayalar Mahallesi’nde bazı kişilerin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Van’ın Gevaş ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı.
Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, filyasyon ekiplerince yapılan çalışma sonucunda ilçeye bağlı Kayalar Mahallesi’nde bazı kişilerin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, “Gevaş İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Kayalar Mahallesi’nin giriş ve çıkışları sadece tarım ve hayvancılık faaliyetleri muaf tutularak kontrollü kısıtlama getirilmesine karar verilmişti. Kısıtlama getirilen mahallede bulunan vatandaşlarımızın güvenlik ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığı, tedavi ihtiyaçları 112 ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, diğer sosyal yaşamlarına dair ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca karar gereğince bu mahalledeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir. Belirtilen mahalleye tüm giriş ve çıkışlar 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren durdurulmuş olup ikinci bir değerlendirmeye kadar bu süreç devam edecektir” denildi.

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