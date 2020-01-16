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  4. Van’da bir yılda 10 bin 153 denetim

Van’da bir yılda 10 bin 153 denetim

VAN HABERLERİ  | 16.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 5 bin 767 adet kayıtlı gıda ve yem işletmesine yönelik 10 bin 153 denetim gerçekleştirilirken, toplam 48 işletmeye ise idari para cezası uygulandı.Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 yılında kentte yapılan gıda denetimleri hakkında bir açıklama yayımladı.

Van’da bir yılda 10 bin 153 denetim

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 5 bin 767 adet kayıtlı gıda ve yem işletmesine yönelik 10 bin 153 denetim gerçekleştirilirken, toplam 48 işletmeye ise idari para cezası uygulandı.
Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 yılında kentte yapılan gıda denetimleri hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Van’da gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile 13 ilçe müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, “Gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçirdiği tüm aşamalarda güvenilirliğinin sağlanması ile tüketici sağlığının korunması büyük önem arz etmektedir. Çiftlikten sofraya, ham maddenin başlangıcından son mamule kadar her aşamada denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Kontrol planları kapsamında risk esasına göre uygun sıklıkta, haber vermeden hassasiyetle denetimler gerçekleştirilirken, denetimlerde görülen eksiklikler konusunda risk durumuna göre işletmelere öncelikle süre verilmekte, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra gerekli görülen hallerde numuneler alınmakta, alınan numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde il müdürlüğümüz ve 13 ilçe müdürlüğümüz ile birlikte 5 bin 767 adet kayıtlı gıda ve yem işletmesine yönelik 10 bin 153 denetim gerçekleştirildi. Vatandaşlarımız tarafından Alo Gıda Hattına 261 adet şikâyet başvurusu yapılırken, il müdürlüğümüzce şikâyetlere yasal süre içerisinde denetim yapılarak vatandaşlarımıza bilgi verildi. Yıl içerisinde Türk Gıda Kodeksine uygunluğunu kontrol etmek üzere toplam 642 adet numune alınarak uygunsuz olan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 2019 yılı içerisinde toplam 48 işletmeye idari para cezası uygulandı. Gıda güvenirliğinin sağlanması ve vatandaşlarımıza daha güvenilir gıda arzının sağlanması için müdürlüğümüz ve 13 ilçe müdürlüğümüzle birlikte denetimler 2020 yılında da etkin bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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