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Van'da bir yılda 7 bin 533 hayvan tedavi edildi

VAN HABERLERİ  | 22.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Van'da bir yılda 7 bin 533 hayvan tedavi edildi

Van Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir yılda 7 bin 533 hayvan tedavi edildi, 3 bin 713 kedi ve köpek de kısırlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, son teknolojik imkanlarla donatılarak Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük merkezlerinden biri haline getirildi.

Aynı anda 200 hayvanın tedavisinin yapılarak gözlem altında tutulabildiği merkezde, bir yılda çeşitli hastalıklardan ve yaralanmalardan dolayı 7 bin 533 hayvan tedavi edildi.

Kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi amacıyla 3 bin 713 hayvan da kısırlaştırılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin toplama kampı değil, bir hastane gibi hizmet verdiğini söyledi.

Merkezde sokak hayvanlarının bakımı, hasta hayvanların ise tedavileri ile aşılarının yapıldığını belirten Allahverdi, şöyle konuştu:

"Salgın günlerinde de hiçbir zaman sokak hayvanlarını yalnız bırakmadık. Sokaklardaki küpesiz, kısırlaştırılmamış hayvanlar ekipler tarafından alınarak bakım evine getiriliyor. Burada gelen hayvanlar, operasyonla kısırlaştırılarak bir süre gözetim altından tutuluyor. Daha sonra yine ekiplerimiz tarafından 5199 sayılı Kanun gereği alındığı ortama geri bırakılıyor. Hasta hayvanlara da aynı işlem uygulanıyor. Bir yılda tedavi ettiğimiz hayvanların yanı sıra 192 hayvanın da sahiplendirilmesini sağladık."

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