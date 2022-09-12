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Van'da birçok suçun faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı

12.09.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda yakalanan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Van'da birçok suçun faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı

Van'da birçok suçun faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde "gasp ve göçmen kaçakçılığı" yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, "yağma", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "göçmen kaçakçılığı", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "mala zarar verme", "evrakta sahtecilik", "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarının failleri olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 3 evde yapılan aramada, 3 düzensiz göçmen yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca, 58 tabanca fişeği, 20 uyuşturucu hap, 3 dolu av tüfeği kartuşu, hassas terazi, düzensiz göçmenlere ait sahte kimlik ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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