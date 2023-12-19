Van’da bu yıl 210 yaban hayvanı doğaya kazandırıldı

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzası’nda çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek ekolojik dengenin korunmasını sağlamada büyük katkı sağlıyor. Bölgede çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. 2023 yılı içerisinde farklı mevsimlerde Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Bu yıl tedavi için getirilen 500 hayvandan 210’u doğaya geri salındı.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzasındaki bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini ve bunun için çözüm yolu ürettiklerini belirtti. 2023 yılında 500 yaban hayvanın merkeze getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Merkezimize getirilen bu hayvanlardan 210’nu tedavi ederek yeniden doğaya kazandırdık. Kaya kartalı, orman kartalı, mısır akbabası, kızıl akbaba, toy, dağ keçisi yavrusu ve son olarak alageyiklerinin rehabilitasyonunu yaparak tekrar doğaya saldık. Annesinden ayrılan kargaları, saksağanları ve küçük orman kartallarını da yavruyken alıp büyütüp yeniden doğaya saldık. Aç kalmış, göç yolculuğundan ayrılmış hayvanları da tedavi ettik” dedi.

“TABİAT BÜTÜN CANLILARIN ORTAK ALANIDIR”

Birçok yaralı hayvana merkezin yerleşkesinde habitatına uygun şekilde rehabilitasyonunu sağladıklarını ifade eden Aslan, “Yaban hayvanı algısını artırmak ve ekolojik dengenin önemini anlattık. Bu çerçevede kreş öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar herkes gelip merkezimizi ziyaret etmektedir. Çalışmalarımız çerçevesinde bu yıl ‘2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi’ni düzenledik. Yaban hayvanların yanı sıra sahipsiz kalmış eşeklerin hem rehabilitasyonunu hem de bakımlarını gerçekleştirdik” diye konuştu.

