Van’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van’da cadde ve sokaklar bayramın ikinci gününde de boş kaldı.

Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bayramda cadde ve sokakların boş kalmasına neden oldu. Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, Van’ın en işlek caddelerini sessizliğe bürüdü. Her bayramda cıvıl cıvıl olan Cumhuriyet ve Maraş caddeleri boş kalırken, cadde ve sokaklarda güvenlik güçlerinin yanında kısıtlamadan muaf olanlar görüldü.

