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Van’da çatı yangını

VAN HABERLERİ  | 15.09.2020 10:06 | Son Güncelleme

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesinde bir binanın çatısında meydana geldi.

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesinde bir binanın çatısında meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangın tamamen kontrol altına alınırken, çatıda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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