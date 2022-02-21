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Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı

21.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çeşitli suçlardan aranan 22 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 63 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ekiplerinin kentteki asayiş olaylarının çözülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla arananların da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında toplamda 36 yıl hapis cezası bulunan 22 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, AK-47 piyade tüfeği ile 30 fişek, 2 tabanca, 10 mermi, 3 bıçak ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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