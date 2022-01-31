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Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

31.01.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 48 kişi yakalandı, 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 24-30 Ocak tarihleri arasında şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 28 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 35 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 8'i tutuklandı.

Operasyonlarda 3 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 7 şarjör, 73 fişek, 58 kartuş fişek, 3 ton 100 kilogram kömür, 600 metre kablo, 54 metre bakır kablo, 100 kilogram demir, alüminyum profil, 23 el arabası, 6 cep telefonu, golden cinsi köpek ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

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