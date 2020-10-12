YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da ‘çevre yolu’ için ortak açıklama

Van’da ‘çevre yolu’ için ortak açıklama

VAN HABERLERİ  | 12.10.2020 23:07 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, çevre yoluyla ilgili ortak açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, son 10 yılda Van’da en çok konuşulan konulardan biri olan çevre yolu projesinin tamamlanamamasının şehrin gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olduğu belirtildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, çevre yoluyla ilgili ortak açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, son 10 yılda Van’da en çok konuşulan konulardan biri olan çevre yolu projesinin tamamlanamamasının şehrin gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olduğu belirtildi. Açıklamada, “Yıllardır kamuoyunun gündemini meşgul eden çevre yolu yapımının gecikmesi, Van’ın ekonomik, sosyal hayatının yanı sıra kent gelişimini de olumsuz etkilemektedir. İlimizin gelişimine katkı sunacağına inandığımız çevre yolu projesinin ilk günden bu yana kamulaştırma yöntemi ile gerçekleşmesi hususunda gerek bizler, gerekse paydaşlarımız birçok girişimde bulunduk ve emek verdik. Çevre yolunun tamamlanması neticesinde ilimizde çok ciddi gelişmeler olacak, kentimiz yeni bir kimliğe, yeni bir vizyona sahip olacaktır. Çevre yolunun bir an evvel tamamlanması en büyük arzumuzdur. Çevre yolunun kısa zamanda bitmesini temenni ediyoruz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarına jest
Kayserispor taraftarına jest
Korona virüse karşı camiler dezenfekte ediliyor
Korona virüse karşı camiler dezenfekte ediliyor
Aydınlı kadın her yerde aranıyor
Aydınlı kadın her yerde aranıyor
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Kuşadası’nda emlak ofisi kurşunlandı
Kuşadası’nda emlak ofisi kurşunlandı
Başkan Gökhan Yüksel, Yüz Yüze Eğitimin ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı
Başkan Gökhan Yüksel, Yüz Yüze Eğitimin ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

Van Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
11:58
İkindi
15:08
Akşam
17:40
Yatsı
18:56

Van Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Emek Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çatak’ta okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Çatak’ta okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Tuşba Kaymakamı Uçar dünya evine girdi
Tuşba Kaymakamı Uçar dünya evine girdi
Yaban hayvanlarının tahniti hayran bırakıyor
Yaban hayvanlarının tahniti hayran bırakıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.