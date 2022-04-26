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Van'da çiftçilere 15 ton fasulye tohumu dağıtıldı

26.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çiftçilere 15 ton fasulye tohumu dağıtıldı

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere fasulye tohumu dağıttı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatiflerinden temin edilen 15 ton fasulye tohumu çiftçilere verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tuşba ilçesindeki dağıtım töreninde, proje bütçesinin 480 bin lira olduğunu, tohum bedelinin yüzde 75'inin hibe olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılandığını, yüzde 25'inin ise çiftçi katkısı olduğunu ifade etti.

Tohumların 13 ilçede 120 çiftçiye dağıtıldığını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Tohumlar havaların ısınmaya başladığı bugünlerde toprakla buluşacak. Yaklaşık 1250 dekar alanda ekim gerçekleşecek. Dağıtılan tohumların hasadından ise yaklaşık 350 ton ürün elde edilmesini bekliyoruz. Bu çiftçilerimiz ve ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak. Tarımsal desteklemeler kapsamında çalışmalarımız devam ediyor."

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