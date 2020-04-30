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Van’da çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

VAN HABERLERİ  | 30.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde kaliteli kaba yem üretimini artırmak, ekilmeyen arazileri tarıma kazandırmak, üreticiyi teşvik ve desteklemek için yaklaşık 3 bin dekar alanda ekilmek üzere 8 bin 500 kilogram sertifikalı yonca tohumu dağıtımı yapıldı.Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Hayvancılık sektörü, Van ilinin en önemli iktisadi sektörü olma potansiyeline sahiptir.

Van’da çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde kaliteli kaba yem üretimini artırmak, ekilmeyen arazileri tarıma kazandırmak, üreticiyi teşvik ve desteklemek için yaklaşık 3 bin dekar alanda ekilmek üzere 8 bin 500 kilogram sertifikalı yonca tohumu dağıtımı yapıldı.
Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Hayvancılık sektörü, Van ilinin en önemli iktisadi sektörü olma potansiyeline sahiptir. Küçükbaş hayvan sayısı bakımından Van, ülkemizde birinci sıradadır. İlimiz ve dolayısıyla ülkemiz için bu kadar önemli olan hayvancılık sektörünün en büyük masrafını tek başına yem oluşturmaktadır. Karlı bir işletme için ihtiyaç duyulan yemin üretilmesi şarttır. Üretici, bu çalışma kapsamında almış olduğu sertifikalı tohumluk ile yem üretimini geliştirerek en büyük maliyetten kurtulmuş olacaktır. Sertifikalı tohum ile verim ve kaliteyi arttırarak, boş bırakılan tarım arazilerinin değerlendirilmesini sağlamış olacağız. Yem bitkileri üretimini geliştirme çalışması kapsamında çiftçilerimize dağıtımı yapılan sertifikalı tohum ile tohumluk özelliği olmayan ve zararlı ot tohumları içeren sertifikasız tohumların yerine sertifikalı tohumları üreticiye kullandırmak, birim alanda verimi artırmak, boş bırakılan tarım arazilerini değerlendirmek sureti ile hem çiftçiye destek olmak hem de ilimizde bulunan kaba yem açığını gidermek noktasında çiftçilerimize önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

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