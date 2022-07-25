Van'da dağ maratonu heyecanı yaşanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maraton etabı, Van'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek maratonun 30 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Organizasyonun, Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından onaylanmış ilk yarış olduğu aktarıldı.



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