YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı

12.06.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 14 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile motosikletli polis timleri tarafından il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 41 yıl hapis cezası bulunan 26 şahıs yakalanırken, 14 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet motosiklet, 2 adet televizyon, 2 adet bilgisayar ve 1 adet matkap ele geçirildi. Hırsızlık suçlarına karışan 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 11 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 31 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalandı. 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet şaşe ve motor numarası kazıtılmış motosiklet ele geçirilirken, Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuşba Belediyesinden yaz tatili öncesi uçurtma şenliğiTuşba Belediyesinden yaz tatili öncesi uçurtma şenliği
Tunceli’de bozayı yavruları fotoğraflandıTunceli’de bozayı yavruları fotoğraflandı
Uşak'ta 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıUşak'ta 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:05
Akşam
19:38
Yatsı
21:19

Van Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazartesi

Urartu eczanesi
Ipekyolu
Derman eczanesi
Ercis
Elbak eczanesi
Baskale
Erek eczanesi
Ipekyolu
Yeni eczanesi
Ercis
Nisa eczanesi
Ipekyolu
Gündüz eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.