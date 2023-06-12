Van’da değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile motosikletli polis timleri tarafından il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 41 yıl hapis cezası bulunan 26 şahıs yakalanırken, 14 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet motosiklet, 2 adet televizyon, 2 adet bilgisayar ve 1 adet matkap ele geçirildi. Hırsızlık suçlarına karışan 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 11 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 31 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalandı. 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 18 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet şaşe ve motor numarası kazıtılmış motosiklet ele geçirilirken, Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

