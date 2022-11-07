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Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı

07.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 18 şahıs tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 37 yıl hapis cezası bulunan 32 şahıs yakalanmış, 11 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet kaynak makinesi, 2 adet kırıcı ve delici, 4 adet matkap, 1 adet avuç içi taşlama, 3 adet spiral makinesi, 2 adet motorlu ağaç kesme makinesi, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet lehim makinesi, 2 adet harç karıştırma makinesi, 2 adet su dinamosu, 1 adet dekupaj makinesi, 2 adet boru kaynak makinesi, 10 kilogram antigron kablo, 3 adet bisiklet, 9 adet araç lastiği, 2 adet kombi, 50 metre yeraltı kablo, 100 metre direk üstü taşıyıcı halat, 3 adet demir kesme makası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 5 adet tabanca, 3 adet fişek, 3 adet bıçak, 1 adet av tüfeği ve 26 adet dolu kartuş ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet telefon, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet dolu kartuş ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir” denildi.

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