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Van’da değişik suçlardan 25 kişi tutuklandı

29.05.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 25 kişi tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 25 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 50 yıl hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet araç, 3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 1072 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında muhtelif oyun kartları ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanmıştır. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.

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