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Van’da değişik suçlardan 26 kişi tutuklandı

06.02.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 26 kişi tutuklandı.

Van’da değişik suçlardan 26 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 40 yıl hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanmış, 18 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet cep telefonu ve 1 adet valiz ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 8 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet silah ve 25 adet fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hacizli araç ve hırsızlık ürünü muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 8 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.

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