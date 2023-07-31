Van’da değişik suçlardan 30 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 89 yıl hapis cezası bulunan 34 şahıs yakalanmış, 30 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 3 adet silah, 16 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 aranan şahıs yakalanmıştır. 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet fişek, 1 adet tüfek ve 53 adet tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 aranan şahıs yakalanmıştır. 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Park, bahçe, meydan vb. açık alanlarda yapılan denetimlerde; 91 şahıs ve 94 araç sorgulanmış, 1 araç sürücüsüne ‘Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmaktan’ idari işlem uygulanmış, 1 motosiklet sürücüsüne ‘sigortasız araç kullanmaktan’ idari işlem uygulanarak araç trafikten men edilmiştir” denildi.

