Van'da depremzedeler için kalıcı konutlar yapılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile 23 Şubat'ta meydana gelen depremde hasar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Devletin hiç kimseyi mağdur etmediğini, hayvanı telef olanlara gerekli desteğin verildiğini aktaran Bilmez, şöyle konuştu:

"Şimdi de kalıcı konutlar için çalışma başlatıldı. Deprem sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da depremzedeler için ne yapılmışsa Başkale ilçesindeki depremzedeler için de aynısının yapılması için talimat verdi. Tüm kurumlarımız seferber olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun çaba gösterdi. Depremin ilk saatlerinde panik yaşansa da kısa sürede bu hava yerini sükunete bıraktı. Depremzede vatandaşlarımızın da desteğiyle sorunlar hızla çözülerek, talepler yerine getirildi."

Zor sürecin geride kaldığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen bazı hizmetlerin yerine getirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Vali Bilmez, "Enkazlar kaldırıldı. Kısa sürede sizlerin evlerini yapıp teslim etmek istiyoruz. Hak sahipleri için 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle başvurular başlıyor. İki aylık süre var. Bu süre içinde başvuru yapılmadığı taktirde hak sahipliği iptal ediliyor. Başvuruları hak sahipliği komisyonu değerlendirip onay verecek. Sizden istenen evraklarınızı kısa sürede tamamlayın. Çünkü ne kadar kısa sürede bu işlemleri tamamlarsak o kadar çabuk evlerin inşaatına başlayabiliriz. Özellikle yer seçimi konusunda muhtarlarımıza çok büyük görev düşüyor. Birlik beraberlik içinde yaralarımızı kısa sürede saralım. Buz süreci sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.