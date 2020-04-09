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Van’da dezenfeksiyon kabinlerine yoğun ilgi

VAN HABERLERİ  | 09.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kentin değişik noktalarına kurduğu dezenfeksiyon kabinleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.İpekyolu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ayrı noktaya konulan dezenfeksiyon kabinleri yoğun ilgi görüyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kentin değişik noktalarına kurduğu dezenfeksiyon kabinleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
İpekyolu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ayrı noktaya konulan dezenfeksiyon kabinleri yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre kabinden geçerek kıyafetlerini dezenfekte ediyor. İpekyolu Belediyesi, koron avirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kişinin üzerindeki kıyafetleri ile ayakkabılarını yüksek basınçla ıslatmadan dezenfeksiyonunu sağlayan 3 kabini; Kazım Karabekir, Beşyol Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi’ne yerleştirdi.
Polis ekiplerinin de yönlendirmesiyle vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyararak tek tek dezenfeksiyon kabinlerinden geçiyor. Bazı vatandaşlar ise dakikalarca kabinde duruyor. Kabinlerin ilçenin değişik noktalarına konulmasından memnun olan vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ederek çalışmanın bütün ilçelerde uygulanmasını istedi.

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