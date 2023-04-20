Van'da doğaseverler Adır Adası ve Amik Kalesi'ni gezdi

Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'nde bir araya gelen 64 doğasever, 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından Adır Adası'na ulaştı.

Adadaki kiliseyi gezen doğaseverler, daha sonra Amik Kalesi'ne yaptıkları doğa yürüyüşüyle etkinliği tamamladı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, kulüp olarak havanın ısınmasıyla etkinlikler yapmaya başladıklarını söyledi.

Adır Adası'nın korunması gereken bir yer olduğunu vurgulayan Demez, şöyle konuştu:

"Adır Adası'na martıların yaşam alanlarına zarar vermeden patika yollar yapılmalı. Adada nisanın son haftasından itibaren martıların yumurtlama ve kuluçka dönemi başlıyor ve bu temmuz ayına kadar devam ediyor. Adanın eşsiz bir doğası var. Etkinliğimize katılan doğaseverleri bu muazzam manzarayla buluşturduk. Bu tür programlarımız sezon boyunca devam edecek."

Doğaseverlerden Nurullah Uluştaş ise baharın renklerine bürünen ada ve kalenin, doyumsuz manzarasıyla insanları kendine kayran bıraktığını belirterek, "Düzenlenen etkinlik sayesinde eşsiz güzellikleri görme imkanımız oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

