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Van'da donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı

VAN HABERLERİ  | 09.02.2020 19:14 | Son Güncelleme

Van'da donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı

Van'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 30'dan fazla düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Van'dan tekne ile Bitlis'e götürülmek istenen düzensiz göçmenler, Gevaş ilçesine bağlı Van Gölü kıyısındaki İn Mahallesi kırsalında terk edildi.

Donmak üzere olan düzensiz göçmenleri görenlerin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Mahalle yolunun olumsuz hava koşullarından dolayı kapalı olması nedeniyle Van Gölü üzerinden sahil güvenlik ekipleri ile 2 tekne bölgeye gönderildi.

Yakalanan 30'dan fazla düzensiz göçmen için ilçedeki Akdamar iskelesinde de sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Gevaş Van

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