Van’da düğün salonları 1 Temmuz’a hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz’da düğün salonlarının açılacağını duyurmasının ardından Van’da düğün salonlarında yoğunluk başladı. Van’da düğün yapacak olan vatandaşlar düğün salonlarının ve gelinlikçilerin yolunu tutarak hazırlıklara başlarken, düğün salonları ise 1 Temmuz’a hazırlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek çok sektörü de şimdiden canlandırırken birçok gelin ve damat adayı 1 Temmuz’u heyecanla bekliyor. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik sürerken, düğün salonlarında ise randevu telaşı başladı. Düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çift için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Evlenecek çiftler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından düğün salonları ile gelinlikçilerin yolunu tuttu. Birçok çift düğün için gün almaya başladı.

"Çiftlerimizde korku var”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın Palas Düğün ve Balo Salonu Sahibi Gökhan Bayramoğlu, çiftlerin randevu almaya başladığını belirterek, “Pandemi sürecinden bu yana ertelenen düğünlerimiz var. Ertelenen düğünlerimiz Temmuz ayında ve sonrasında yapılacak. Şuanda ciddi bir talep yok ama bazı müşterilerimiz randevu talebinde bulundu. Pandemiden dolayı insanlar ister istemez biraz çekingen davranıyor. Çubuk meselesi, maske zorunluluğu olacak diye çiftlerimizde bir korku var. İlerleyen süreçte ciddi taleplerin olacağını düşünüyorum” dedi.