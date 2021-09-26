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Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 5 metruk bina yıkıldı

26.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 5 metruk bina yıkıldı

Van'da, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan 5 metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıbekir Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 5 metruk yapıyı tespit etti.

Boş olan yapılar, ekiplerin nezaretinde iş makineleriyle yıkıldı.

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