Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 6 metruk yapı yıkıldı

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanıldığı tespit edilen 6 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Polis ekipleri, kentin farklı mahallelerinde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 6 metruk yapı tespit etti.
Boş olan yapılar, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.
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