YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da ‘Eğitim Öğretim 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Van’da ‘Eğitim Öğretim 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

VAN HABERLERİ  | 04.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

Van’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1.

Van’da ‘Eğitim Öğretim 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Van’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem genel değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 13 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim şube müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van’da eğitim öğretimin 1. dönemini sıkıntısız bir şekilde geçirdiklerini belirterek, 2. döneminde sıkıntısız ve başarılı bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.
Van’da bulunan ve söz konusu toplantıya iştirak eden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş de, genel müdürlük olarak temel eğitime dair yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Temel eğitim alanında ilçe milli eğitim müdürlerinin sorularına cevap veren Daire Başkanı Eriş, birçok konuya açıklık getirdi.
Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi, yaptığı slayt sunumla ilçelerin eğitim performanslarını istatistiki verilerle katılımcılarla paylaştı.
Toplantıda, eğitim öğretimde 1. dönem genel değerlendirmesinin yanı sıra eğitim öğretim faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar ile akademik başarı, kayıt alanları ve kontenjanlar, açılacak ve dönüşümü yapılacak okullar, projeler, özel eğitim kurumları ve sınavlar, mesleki eğitimle ilgili iş ve işlemler, taşımalı eğitim, iş güvenliği ve sağlığı, taşımalı yemeği ve öğretmenevleri, özel eğitimle ilgili iş ve işlemler, pansiyon denetimleri gibi konular görüşüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Van Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
12:25
İkindi
15:12
Akşam
17:38
Yatsı
18:56

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van milletvekilleri Bakan Turhan’la görüştü

Van milletvekilleri Bakan Turhan’la görüştü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

Minik öğrenciler gazetecilik mesleğiyle tanıştı

Muradiye’de Halk Eğitim’den Yılsonu Sergisi

Muradiye’de Halk Eğitim’den Yılsonu Sergisi

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.