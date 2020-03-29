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Van’da ekmeğe yapılan zamma tepkiler büyüyor

VAN HABERLERİ  | 29.03.2020 12:46 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı Uğurlu ekmeğe yapılan zamma sert tepki gösterdi.Gectigimiz hafta Van’da ekmeğe yapılan zam, başta halk olmak üzere kentin tüm kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Van’da ekmeğe yapılan zamma tepkiler büyüyor

Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı Uğurlu ekmeğe yapılan zamma sert tepki gösterdi.
Gectigimiz hafta Van’da ekmeğe yapılan zam, başta halk olmak üzere kentin tüm kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu, tüm dünyayı adeta pençesine alan korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini görmezden gelen fırıncıların ekmeğe yaptıkları zamma sert tepki gösterdi. Başkan Erhan Uğurlu, "Ekmeğe yapılan zamma hiçbir insani vicdana sığmayan bir zamdır. Her ne sebepten dolayı olursa olsun bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Daha önce 80 Krş’a satılan ekmeği şimdi 1.25 TL’ye çıkarak tüketicileri büyük oranda mağdur etmişlerdir. Yapılan bu zammı kınıyor biran önce kendi vicdanlarıyla muhasebe yapmalarını bekliyoruz. Gerilim ortamı oluşturarak ürünleri fahiş fiyattan satıyorlar" dedi.

"Stokçulara fırsat verilmesin"
Korona tehdidi nedeniyle büyük fırsatçılıklarla karşı karşıya olunduğunu ve devletin caydırıcı ceza düzenlemesi yapması gerektiğini söyleyen Uğurlu, "Tüketici burada belirgin taraf olamıyor, etkilenen taraf oluyor. Fakat ülkemizde dönem dönem bu tür fırsatçılıklara şahit oluyoruz. Bu fırsatçılıklar devam ediyor ve bitmiyorsa bir yanlışlık var demektir. Biz tüketiciler birliği olarak daha önce de sık sık stokçuluk yapan ki biz bunu her defasında dile getiriyoruz. Bütün firmalara ciddi yaptırımların getirilmesi gerektiğini söylüyoruz.Yüzlerce mağdur şikayetleri geliyor. Olası durumlarda fırsatçılığı sektör haline getirmiş bazı insanları vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Çinde daha yeni ortaya çıkan Covid-19 salgınından faydalanan maske satıcıları bu ürünlere fahiş fiyat uygulamakla kalmayıp stokçuluk yaparak adeta karaborsacılık yapmışlardır. Piyasadaki maskeleri toplayarak kendi depolarında tutarak gerilim ortamı oluşturmaya çalıştılar. Bu gerilim ortamında bu ürünleri istedikleri fiyata satmışlardır. Bizler burda gerekli mercilere çağrıda bulunuyoruz.Bu olumsuz tabloda orantısız zamlar yaparak veya stokçuluk yapanlara ciddi cezai yaptırımların uygulaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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