Van’da ekmeğe zam

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Osman Tuncil, ekmeğe 25 kuruş tutarında bir zam yapıldığını ifade ederek bugünden itibaren ekmeğin 1,5 TL’den satılacağını söyledi.

2019 yılından beri ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığını ifade eden Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Odası Başkanı Osman Tuncil, “2020 başlarında bizden sonraki illerde 210 gram ekmek 1,5 TL olurken, biz bir buçuk yıldan beri ekmeği 1 lira 25 kuruştan satmaya devam ettik. 2019 yılında 80-85 TL olan 50 kilogramlık bir un torbası, bugün 150- 160 TL olmuş. Yine bir koli maya 50-52 iken şimdi 115 TL civarındadır. Yani maliyetlerimizde yüzde 80-90 civarında artış oldu ve esnafımız zarar ediyordu. Bu vesile ile esnafımızla defalarca bir araya gelip toplantılar yaptık. Salgın dönemini de göz önünde bulundurarak zararımızı ne kadara indirebiliriz, nasıl yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Yaptığımız hesaplarda maliyetlerimiz 1 lira 63 kuruşa çıktı. 10 kuruşta kar oranımız. Yani ekmeği 1 lira 75 kuruştan satmamız gerekirken, zararımızı bir nebze aşağılara çekerek belli bir süre 210 gram ekmeği 1 lira 50 kuruştan satma kararı aldık. Bakanlık onaylı listelerimiz 22 Aralık’ta geldi ancak biz yılbaşını bekledikten sonra bugünden itibaren uygulamaya koyduk” dedi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle sektör olarak zor günler yaşadıklarının altını çizen Tuncil, “Esnaf sanatkarlarımızın tamamı kapalı, çalışanlarımız işsiz ve gözleri elimize bakıyor. Bizlerde çalışanlarımızı mağdur etmeme anlamında vardiyalar yaptık. İki günde bir bile olsa evine ekmek götürsün istedik. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Aldığımız kredilerin zamanı geldi. İş yerlerimiz kapalı olduğu için borçlarımızı ödeyecek durumda değiliz. Yetkililerden destek paketi bekliyoruz. Bunun yanında dükkan sahiplerimizden de bize yardımcı olmalarını, en azından kiranın bir kısmından vazgeçmelerini istiyoruz. Onlarında geçim kaynağı bu belki ama neticede bir salgın var. Bizler bu kentin ekonomi çarkını döndüren esnafız. Yine Van’ın tek gelir kaynağı, İran ile olan sınır kapılarımızın açık olmasından geçer. Bu konuda valimizle görüştük. Esnafı, turizmcilerin ayağa kalkması için kapının açılmasına ihtiyacımız vardır. Bu salgın döneminde kapının açılmasının esnafın yüzünü güldüreceğini düşünüyorum. Bu anlamda yetkililerin bu konuda desteklerini esirgememelerini istiyoruz” diye konuştu.

