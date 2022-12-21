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Van'da engelli çocuklar evlerinde Hacivat ve Karagöz gösterisiyle eğlendi

21.12.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli ve bakıma muhtaç çocuklar için evlerde Hacivat ve Karagöz gölge oyunu etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte okula gidemeyen, sosyal etkinliklere katılamayan engelli ve bakıma muhtaç çocuklar için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, evlere giderek sahne kuran sanatçılar, burada Hacivat ve Karagöz gölge oyununu sahneleyerek çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

Gölge oyunu sanatçısı Mahmut Salcan, böyle anlamlı bir çalışmada yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatı doğrultusunda kentteki okullarda da etkinlik düzenlediklerini belirten Salcan, "Hasta, bakıma muhtaç, engelli çocukların evlerine giderek sahne kurup Hacivat ve Karagöz oyununu sahneleyerek mutluluklarına ortak oluyoruz. Böyle bir projede olmak beni hem duygulandırıyor hem de çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

İki engelli çocuğu olan 52 yaşındaki Naciye Manga ise çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, "Çocuklarım için evime sahne kuruldu. Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. Çocuklarım oyunu izlerken çok mutlu oldular, gülüp eğlendiler. Bizim de yüzümüz güldü. Valimize ve belediye ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

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