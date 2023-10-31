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Van’da engelli vatandaşlara medikal malzeme desteği

31.10.2023 14:35 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara medikal malzeme desteğinde bulundu.

Van’da engelli vatandaşlara medikal malzeme desteği

Dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için var gücüyle çalışan büyükşehir belediyesi, yaptığı çalışmalarla adeta engelli vatandaşların eli ayağı oldu. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince daha önce belediyeye başvuran ve tespitleri yapılan 6 vatandaşa daha medikal malzeme desteği sağlandı.
Engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıran, 1 dirsek altı protez el, 1 işitme cihazı ve 4 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.
Yapılan destekten dolayı büyük bir mutluluk yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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