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Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

VAN HABERLERİ  | 04.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birimi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu fotoğraf sergisi açıldı.Van’da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, erken teşhis sayesinde kanserle mücadelede başarılı olan kişilerin duygularının yansıtıldığı portrelerle birlikte hastalıkla ilgili bilgilendirici materyaller yer aldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birimi tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Van’da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, erken teşhis sayesinde kanserle mücadelede başarılı olan kişilerin duygularının yansıtıldığı portrelerle birlikte hastalıkla ilgili bilgilendirici materyaller yer aldı. Serginin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit’in eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ’ın eşi Reyhan Karabağ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, kurum amirlerinin eşleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası açıklamada bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, bu tarz çalışmaların insan hayatında çok ciddi etkiler oluşturduğunu belirterek, “Kendi yakınlarımda, kendi arkadaşlarımda gördüğüm sıkıntıların, sağlıklı insanların sözleriyle söylemleriyle ya da beden dilleriyle yaptıkları küçük dokunuşların sihirli etkisine defalarca şahit olmuş bir insanım. O yüzden bu tür çalışmalar benim açımdan son derece kıymetli. Bu anlamda arkadaşlarımı hem tebrik ediyorum hem de kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda ise, 4 Şubat 2020 Dünya Kanser Günü’nde kanserin erken teşhis edilmesini, tedavi sürecine sağlayacağı katkı için bu farkındalık etkinliğini düzenlediklerini belirterek, “Halka bu bilinci aşılamak için kanser tedavisinde erken teşhis sayesinde başarılı olmuş kişilerin olumlu duygularının yansıtıldığı portre fotoğraflarını sergiledik. Bu çalışmada amacımız kanserin baş edilemez bir hastalık olmadığını, herkesin bu mücadelede yalnız olmadığını hissettirmek ve her zaman kanser hastalarımızın yanında olduğumuzu bildirmek. Bu anlamda bir farkındalık olsun diye böyle bir sergi açılışı yaptık. Herkesin gelip o fotoğrafları görmesini isteriz, çünkü hepsi canlı ve gerçekten tedavi görüp sonrasında sağlığına kavuşmuş insanların portrelerinden oluşan bir sergidir. Toplamda 19 çalışma yer alıyor” diye konuştu.

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İmsak
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Sabah
07:03
Öğle
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İkindi
15:12
Akşam
17:38
Yatsı
18:56

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
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