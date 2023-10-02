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Van’da ev ve iş yerlerini su bastı

02.10.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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Van’da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, tarihi İpekyolu Caddesi üzerindeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Van’da ev ve iş yerlerini su bastı

Van’da dün gece yarısı başlayan sağanak, birçok bölgede su taşkınlarına neden oldu. Aniden bastıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde trafik yoğunluğu oluşurken, Eski Emniyet Kavşağı’nda İpekyolu Caddesi’nde tek şerit trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması neticesinde yol tekrar trafiğe açıldı.

İpekyolu’nda yağmur suyunun birikmesi nedeniyle her seferinde iş yerlerinin sular altında kaldığını ifade eden esnaf ise duruma tepki gösterdi. Durumu defalarca yetkililere bildirdikleri halde bir çözüm üretilmediğini aktaran Yusuf Terim isimli esnaf, “Defalarca Karayolları 17. Bölge Müdürlüğüne gittim. Durumu oradaki müdür olsun müdür yardımcıları olsun izah ettim. Gelin esnafla beraber bunu çözelim dedim. Geçmiş dönemdeki müdür yardımcılarından biri bana ‘Hava durumunu, meteorolojiyi takip edeceksin, ona göre depona demirini, çimentonu yükleyeceksin’ dedi. Karayollarının bu tavrı, bu söylemi hoş değil. Meteorolojiyi takip etmek biz vatandaşların değil, kurum ve kuruluşların görevidir. Gelen yetkililer de sadece fotoğraf çekip gidiyor. Biz artık buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

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