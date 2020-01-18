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  4. Van’da ev yangını

Van’da ev yangını

VAN HABERLERİ  | 18.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde üzerinde meydana geldi.

Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde üzerinde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşaba Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde kimsenin olmamayışı olası bir facianın önüne geçildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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