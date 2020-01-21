YURTHABER
  4. Van’da Facebook bölgesel istasyonu kuruluyor

Van’da Facebook bölgesel istasyonu kuruluyor

VAN HABERLERİ  | 21.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Habitat Derneği işbirliğiyle Van’da Facebook bölgesel istasyonun kurulma çalışmaları kapsamında “Bölgesel Topluluk Merkezi” protokolü imzalandı.Van TSO toplantı salonunda düzenlenen törene Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bilişimciler katıldı.Törende bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Habitat Derneğinin katkılarıyla Türkiye’de bölgesel merkezlerin kurulmaya başlandığını anımsattı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Habitat Derneği işbirliğiyle Van’da Facebook bölgesel istasyonun kurulma çalışmaları kapsamında “Bölgesel Topluluk Merkezi” protokolü imzalandı.
Van TSO toplantı salonunda düzenlenen törene Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bilişimciler katıldı.
Törende bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Habitat Derneğinin katkılarıyla Türkiye’de bölgesel merkezlerin kurulmaya başlandığını anımsattı. Bu kapsamda Van’da da bir bilişim istasyonu kuracaklarını ifade eden Başkan Takva, “Doğu Anadolu Bölgesindeki tek olma özelliği taşıyan bu merkez, çok geniş kapsamlı bir faaliyete zemin oluşturacaktır. ‘İş aramayın, işinizi kurun’ diye bir sloganımız var. Şu iş arama hikayesini çözmemiz lazım. Bu ülkenin, bu illetten kurtulması lazım. Her yıl 800 bin insan iş piyasasında işsizler ordusuna katılıyor. Bu hepimizin sorunudur. Kendi ilimizde şu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Daha fazla vergi verene, kendi işini kurana, genç girişimciye ihtiyacımız var. Maaş üretenlerin sayısını artırmak, maaş alanların sayısını azaltmamız gerekiyor. Van Bölgesel Topluluk Merkezinin bölgeye çok katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
Kurulacak merkezle Van ve İstanbul arasındaki ilişkiyi kurumsallaştırmaları gerektiğinin altını çizen Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, yatırımlarını Türkiye’de açacakları 12 bölgesel ofis üzerine yoğunlaştıracaklarını söyledi. Van’ın yüksek bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Hazır, “Bir milyonluk nüfusa sahip Van, aynı zamanda uluslararası ticarete doğru evrilebilecek bir şehirdir. Van’ı; yatırımlarımızı, eğitimlerimizi, önceliğimizi verdiğimiz bir il olarak tasarlıyoruz” diye konuştu.
TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar ve TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir’in de birer konuşma yaptığı toplantı, protokol metinlerinin imzalanmasının ardından son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Van polisi 2019 yılında 1 milyon 297 bin paket kaçak sigara ele geçirdiVan polisi 2019 yılında 1 milyon 297 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
Erciş’te odunluk yangınıErciş’te odunluk yangını
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:22
İkindi
14:59
Akşam
17:22
Yatsı
18:42

Van Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Akay Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Van’da tutuklu ve hükümlülere yönelik etkinlik

Van’da tutuklu ve hükümlülere yönelik etkinlik

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.