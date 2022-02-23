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Van'da farklı suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

23.02.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da farklı suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin il genelinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 22 yıl 9 ay kesinleşmiş suçtan arandığı tespit edilen M.E.Ö. Çaldıran ilçesinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D. de Saray ilçesinde gözaltına alındı.

Hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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