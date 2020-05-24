Van'da fedakar öğretmenler bayramda da öğrencilerini unutmadı

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak canlı sınıflar oluşturarak öğrencilerimizin evlerine konuk olduk. Onların gönüllerine dokunabilmek, bayramda coşku ve sevinçlerini artırmak adına öğretmenlerimiz bir kampanya başlattı. Bu bayramın hatıralarında kalması için hediyeler hazırladık ve evlerine giderek teslim ettik. Bayram süresince öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimizin, öğrencilerimizin ve camiamızın bayramını kutluyorum."

Bayram tatilinde öğrencileri evlerinde ziyaret eden öğretmenler, hem öğrencileriyle bayramlaştı hem de hazırladıkları paketleri teslim etti.

Öğretmen Cihat Albayrak ise her yıl "Kitap Bayramı" sloganıyla öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler hazırladıklarını dile getirerek, "Bu yıl biraz daha anlamlı oldu. 1000 hediye paketi hazırladık ve öğrencilerimize dağıtımını yapıyoruz. Çocuklarımız bu bayram dışarı çıkamadı ama biz 'iyi bayramlar' diyerek kapılarını çalıp onları mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

Diğer öğretmenler de öğrencilerle bir araya gelerek hasret giderdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

