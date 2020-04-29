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Van’da fırın denetimi

VAN HABERLERİ  | 29.04.2020 13:37 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve Ramazan tedbirleri doğrultusunda fırınlarda denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve Ramazan tedbirleri doğrultusunda fırınlarda denetim yaptı. Denetimlerde gramajı eksik çıkan Ramazan pidesi ve ekmeklere el konulurken, fırınlara da ceza kesildi.
Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarını sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası, fırsatçılara da göz açtırmıyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde merkez üç ilçede başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda gerçekleştirilen kontrollerde, 360 gram olması gereken Ramazan pidesi ve 210 gram olması gereken ekmeğin düşük gramajlı olduğu tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanırken, eksik gramajlı olduğu tespit edilen pide ve ekmeklere de el konuldu. Denetimlerde ayrıca saat 17.00’dan sonra üretim yaptığı tespit edilen bir fırına da cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, kent genelinde korona virüs salgına karşı ekmek ve unlu mamullerinin üretildiği alanlar başta olmak üzere gıda maddeleri üretim ve satışı yapılan işletmelerde hijyen, maske-eldiven kullanımı, gramaj, son kullanma tarihleri ile sosyal mesafe kuralı gibi konularda denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

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